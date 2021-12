Maxi-incidente sulla A1: coinvolte sei auto e un tir

Un incidente che ha visto coinvolti sei auto e un mezzo pesante si è verificato questa mattina intorno alle 8 in A1, nei pressi del casello di Firenze Impruneta in direzione Sud. Secondo quanto spiegato dalla polstrada, varie persone sono rimaste ferite, pare in modo non grave.

Sule vetture anche due bambini, illesi. Al momento Autostrade per l'Italia segnala alcuni chilometri di coda in direzione Sud a causa dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e sanitari del 118.