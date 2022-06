Incidente sull'A1: un morto e sei feriti, lunghe code

Il bilancio è pesante: un morto e sei feriti. Un incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 4, sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, poi chiuso in entrambe le direzioni. Coinvolti, al chilometro 183, un'auto e due mezzi pesanti. Nello scontro, a una prima ricostruzione, uno dei camion si è ribaltato perdendo parte del suo carico - candeggina - e innescando un principio d'incendio spento da squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena. La vittima è il conducente di uno dei mezzi pesanti mentre i feriti erano negli altri due veicoli. Oltre ai pompieri sono intervenuti i soccorsi, sanitari e meccanici, la Polizia stradale e il personale della direzione 3° tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Al momento ci sono ancora tre chilometri di coda in direzione Milano in corrispondenza dell'uscita di Valsamoggia, quattro chilometri in direzione Bologna in corrispondenza dell'uscita di Modena Nord e sette chilometri di coda in direzione Bologna in corrispondenza dell'uscita di Modena Sud. Autostrade consiglia deviazioni di percorso a chi è in viaggio, soprattutto lunghe percorrenze.

L'ondata di calore peggiora la situazione del traffico. Autostrade per l'Italia informa che risulta riaperto il tratto in direzione Milano, mentre quello verso Bologna è ancora chiuso e sta determinando code anche di dieci chilometri. Ai viaggiatori incolonnati si stanno distribuendo bottigliette d'acqua. Per il danneggiamento delle barriere centrali il traffico in direzione Milano circola comunque su tre delle quattro corsie disponibili e si registrano tre chilometri di coda. Sono invece ancora in corso le operazioni di recupero dei mezzi pesanti e il ripristino della viabilità nel tratto in direzione Bologna - nell'impatto dei veicoli è stato disperso un carico di candeggina - dove ci sono code di nove chilometri in corrispondenza dell'uscita di Modena Nord e di dieci chilometri in corrispondenza dell'uscita di Modena Sud. Autostrade invita a chi viaggia verso Bologna di percorrere strade alternative.