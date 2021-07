Finisce sotto a un tir in autostrada: morta una giovane donna

Il tratto dell’autostrada del Sole che attraversa la Ciociaria ha fatto da sfondo, ancora una volta, ad un’incidente mortale. Mercoledì 30 giugno verso le 21 una donna di 32 anni di Battipaglia si è scontrata con un tir mentre percorreva l'A1 in direzione Nord il tratto tra Pontecorvo e Ceprano, nel comune di Castrocielo.

L’impatto è stato talmente violento che la sua piccola utilitaria è andata quasi completamente distrutta e, purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo ed inutili sono stati i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto cosi come i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale di Frosinone che hanno chiuso il tratto autostradale e che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente.