Auto contromano in autostrada, lo schianto è devastante: un morto e un ferito grave

Il bilancio dell'ultimo schianto sull'Autosole è drammatico: incidente stradale mercoledì sera lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Pontenure, in provincia di Piacenza. Come riporta IlPiacenza, poco prima delle 20 si è verificato un violento scontro tra due auto lungo la corsia Sud. Il bilancio è di un morto, un 81enne di Varese, e di un ferito grave, un 45enne di Ravenna.

L'autostrada è stata a lungo chiusa al traffico, in direzione di Fiorenzuola, dalla polizia stradale, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce bianca. Intorno alle 20,30 è atterrata anche l'eliambulanza del 118 di Bologna. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre mezz'ora per estrarre la vittima dalle lamiere: purtroppo non c'era ormai più nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

Secondo i primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente, la sua auto, una Toyota Rav4, viaggiava contromano lungo la corsia quando si è scontrata con una Bmw: un elemento questo che è ancora da stabilre con certezza, gli agenti della Polstrada stanno effettuando tutte le verifiche del caso.