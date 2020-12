Maxi tamponamento in autostrada tra bus, tir e due auto: almeno 20 feriti

L'incidente a catena è avvenuto questa mattina sull'A1, vicino Roma: due persone hanno riportato conseguenze più gravi e sono state trasportate in ospedale

Sono almeno 20 le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.25 di oggi, venerdì 18 dicembre, sull'autostrada A1, diramazione Sud, nei pressi di Roma. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti un pullman della Cotral con diversi passeggeri, un mezzo pesante e due auto.Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Frascati.

Da accertare l'esatta dinamica della carambola: tra i diversi feriti, due hanno riportato conseguenze più gravi e sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati all'ospedale più vicino.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente gli agenti della Polizia Stradale. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare in ingresso sul Grande Raccordo Anulare con code fino a due chilometri in direzione Roma.

Deviato temporaneamente il traffico sulla sola corsia di sorpasso, l'intervento dei soccorritori è terminato intorno alle 11:22 con il traffico tornato progressivamente alla normalità.