Il tragico schianto sulla A1 vicino a Roma

Gravissimo incidente tra Valmontone e San Cesareo: un morto e tre feriti. In due sarebbero in gravi condizioni. Due le auto coinvolte nella fatale carambola

Lo schianto è stato violentissimo: una persona ha perso la vita tra le lamiere contorte.Incidente mortale ieri sera sull'autostrada A1 tra Valmontone e San Cesareo, in provincia di Roma.

L'incidente sulla A1 tra San Cesareo e Valmontone

I pompieri hanno liberato dalle lamiere le persone coinvolte a fatica, con l'ausilio dell'attrezzatura da taglio in dotazione. Secondo quanto si è appreso dagli stessi vigili del fuoco, a causa dello scontro una persona è morta e tre sono rimaste ferite. Il dramma al chilometro 584.

Sul posto sono accorse ambulanze, vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale. E' successo intorno alle nove di mercoledì sera tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione di Firenze, all'altezza di Labico.

Due le auto coinvolte nella fatale carambola. Dei tre feriti, due sarebbero in gravi condizioni. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso a lungo, per permettere tutti i rilievi del caso. Da mezzanotte e mezza in poi la circolazione è ripresa regolarmente.