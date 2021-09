Schianto auto-camion in autostrada: feriti, elisoccorso sul posto e traffico in tilt

Traffico in tilt per un incidente stradale oggi in autostrada. E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi mercoledì mattina, poco prima delle 9, lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza, in corrispondenza del chilometro 72 carreggiata nord. Per cause in fase d'accertamento dagli agenti della Sottosezione di Pieveacquedotto della Polizia Stradale di Forlì, sono venuti a collisione un'auto e un mezzo pesante con rimorchio tra le prime due corsie.

Incidente oggi sulla A14

Hanno avuto la peggio i due occupanti dell'auto, estratti dai Vigili del fuoco: feriti, sono poi stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ha operato con due ambulanze e l'elicottero. Il più grave è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti alla circolazione stradale, con code anche di 5 chilometri.