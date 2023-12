Autocisterna sfonda il guardrail, l'autista precipita nella scarpata e muore

Ha perso il controllo dell'autocisterna, ha sfondato le barriere di protezione ed è stato sbalzato dalla cabina di guida precipitando in una scarpata. È morto così un 59enne, residente in provincia di Piacenza. L'incidente è avvenuto all'alba di oggi, 18 dicembre, lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia tra il casello di Borgotaro e quello di Berceto in direzione La Spezia.

Come si legge su IlPiacenza l'autocisterna, che al momento dell'incidente era vuota, si è schiantata contro il guardrail. Il camionista è precipitato nel dirupo sottostante mentre il mezzo è rimasto di traverso lungo la carreggiata. Per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco.