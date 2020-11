Schianto tra camion in autostrada, cabina distrutta: illesi gli autisti

Il violento tamponamento è avvenuto questa mattina sull'A22, nei pressi di Chiusa, in provincia di Bolzano: per fortuna le due persone al volante non hanno riportato ferite gravi

Problemi alla viabilità nella mattina di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, sull'autostrada A22, a causa di un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9,15 in direzione sud, circa 10 chilometri dopo Chiusa, nella provincia di Bolzano.

A causa di un resringimento della carreggiata un tir è stato costretto a frenare, a quel punto un secondo mezzo pesante che lo seguiva non ha fatto in tempo a rallentare per evitare l'impatto. Nonostante lo scontro tra i due mezzi si stato molto violento, come testimoniano le foto postate sui social che mostrano la cabina distrutta del secondo camion, per fortuna entrambi gli autisti sono usciti illesi dall'incidente.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Vipiteno, insieme ai vigili del fuoco di Chiusa e l'ambulanza della Croce Bianca come primo soccorso.