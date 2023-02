Furgone contro autocisterna, violento schianto in autostrada: un morto

A Milano l'autista di un furgone è morto in un incidente stradale avvenuto sull'A4, tra le uscite di Pero e Certosa in direzione di Venezia. Il mezzo avrebbe impattato contro un'autocisterna, non lasciando scampo al conducente.

la vittima è un uomo di 40 anni, è morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto poco prima delle sei di sera. Il furgone ha impattato contro un'autocisterna (che viaggiava vuota), per cause che saranno chiarite dalla polizia stradale, intervenuta sul posto con alcune pattuglie. In autostrada anche i vigili del fuoco di Milano, un'automedica ed un'ambulanza del 118. I sanitari, purtroppo, hanno potuto soltanto constatare il decesso.