L'auto sbanda, si schianta e prende subito fuoco: la donna al volante muore carbonizzata

Un morto e due feriti ieri sera sull’autostrada A4 in un tamponamento fra tre vetture, due delle quali si sono incendiate, nei pressi del casello di Montebello (Vicenza). La vittima si trovava a bordo di una utilitaria.

Mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco da Lonigo, che poi hanno spento le fiamme, i due occupanti di un'altra delle tre vetture coinvolte, seppur feriti sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Sono stati poi soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118. Ancora da accertare la dinamica esatta dell'incidente.

Non è stato ancora identificato il corpo della persona al volante della Y10. Il cadavere carbonizzato era talmente irriconoscibile che ancora non è stato possibile risalire alla sua identità, nemmeno se si trattasse di un uomo o di una donna. Lo ha confermato domenica mattina la polizia stradale di Verona Sud, intervenuta assieme ai vigili del fuoco sul luogo della tragedia e che sta svolgendo le indagini. Una delle ipotesi è che si tratti di una giovane donna, anche se l'auto che guidava era intestita a un pensionato di Valdagno, che però sembrebbe non essere la vittima.

In base a una prima ricostruzione dell'incidente, la Y10 stava viaggiando in direzione Venezia quando è sbandata ed è stata centrata da una Jeep Cheroke i cui passeggeri - marito e moglie - sono riusciti a scendere poco dopo lo schianto. Il serbatoio della Y10 è esploso poco dopo, avvolgendo entrambe le auto. Le fiamme divampate hanno avvolto la persona al volante, carbonizzandola.Sul posto sono intervuti la Polstrada, il personale ausiliario dell'autostrada e i vigili del fuoco. Una terza vettura è stata coinvolta di striscio.