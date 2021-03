Tragico schianto sulla A4: muore nella cabina accartocciata del suo tir

Grave incidente stradale oggi sull'autostrada A4: un camionista di 43 anni ha perso la vita. Il dramma si è consumato alle 7.30 a tre chilometri dal casello di Agrate Brianza, in direzione Milano.

Incidente oggi sulla A4 ad Agrate Brianza

Il camion della vittima ha tamponato un altro mezzo pesante che viaggiava davanti a lui, nella corsia più a destra. L'impatto è stato devastante: la cabina del camion si è completamente accartocciata, trasformandosi in un inferno di lamiere per il 43enne.

In pochi minuti sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi del 118 con un'ambulanza e un elicottero, che è atterrato nel parcheggio di una ditta vicina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e gli agenti della Polstrada. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 43enne non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Ferito in maniera lieve, e sotto shock, l'altro guidatore, un 55enne.

Gli uomini della Polizia stradale di Novate hanno eseguito i rilievi, mentre i due mezzi incidentati sono stati portati via dai tecnici dell'officina Aliverti di Agrate, intervenuti per liberare la carreggiata e ridurre i disagi al traffico. Toccherà ai poliziotti ricostruire le cause dell'incidente e accertare i motivi del tragico incidente di oggi.