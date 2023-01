Schianto nella notte in autostrada: quattro veicoli coinvolti, le immagini

Incidente nella notte sull'autostrada A5 in Valle dìAosta. All'altezza di Châtillon due persone sono rimaste ferite

Quattro i veicoli che sono entrati in collisione. Lo scontro si è verificato poco prima di mezzanotte nella galleria "Petit Monde", corsia sud. Sulla dinamica sono in corso degli accertamenti.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, la polizia stradale per i rilievi del caso e il personale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture e il tratto autostradale. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Parini di Aosta.