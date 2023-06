Camion sfonda guardrail in autostrada e vola per 50 metri nel dirupo

Incidente oggi sull'autostrada A7: un camionista alla guida di un mezzo pesante che trasportava caffè, per motivi da chiarire, poco prima delle 7 del mattino ha perso il controllo del mezzo all'interno della galleria Campora finendo in una scarpata. Chilometri di coda tra Busalla e Bolzaneto (direzione Genova). La situazione del traffico, dopo le 9 è tornata alla normalità.

Per fortuna, come riporta GenovaToday, l'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo: il camion si è schiantato contro il guardrail ed è caduto in un dirupo, compiendo un volo di decine di metri (circa 50 secondo testimoni presenti sul posto). L'autista sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo risalendo a piedi in autonomia fino al piano stradale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori, la polizia stradale e il personale di autostrade. L'autista è stato accompagnato comunque in ospedale, al Villa Scassi di Sampierdarena, in codice rosso, per tutti i controlli del caso.

