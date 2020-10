L'auto si schianta contro il mezzo dell'Esercito: un militare è in gravi condizioni

Un giovane militare dell'Esercito Italiano è ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A8 Milano-Varese, a poca distanza dal capoluogo lombardo, tra la Barriera e lo svincolo per la Fiera, in in direzione centro città.

Incidente sulla A8: grave un militare di 33 anni

L'uomo, che ha 33 anni, stava viaggiando su una camionetta militare in servizio, una Land Rover Defender, quando il mezzo è stato tamponato da una Fiesta guidata da una giovane e si è ribaltato. Nel violento scontro il soldato è stato sbalzato fuori, riportando gravi lesioni. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vdf e la Polstrada che si occupa della ricostruzione della dinamica dei fatti.

Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto quattro ambulanze e un'automedica. I soccorritori hanno stabilizzato il 33enne e lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. La prognosi quindi è ancora riservata, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico e l'amputazione di una mano, oltre a diversi traumi sul corpo. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri tre feriti: accompagnati in codice verde al pronto soccorso degli ospedali di Garbagnate e Rho“

MilanoToday scrive che la 32enne alla guida della Fiesta è risultata negativa all'etilometro. Per il momento non è stato preso alcun provvedimento nei suoi confronti. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti.