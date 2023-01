Camion divorato dalle fiamme in autostrada, traffico impazzito: le foto

Mattinata di disagi per chi stava viaggiando in direzione del capoluogo. Incendio sull'autostrada A8 Varese-Milano, tra le uscite di Legnano e Laianate, all'alba di venerdì 20 gennaio. Il rimorchio di un camion che trasportava farine è stato letteralmente distrutto dalle fiamme.

Tutto è successo intorno alle 6 nei pressi di Origgio, vicino al deposito del cantiere per la quinta corsia dell'A8. Il conducente del mezzo è riuscito ad accostare in fretta in una piazzola di emergenza e sganciare subito il rimorchio dalla motrice. Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada, in supporto dal comando di Milano che era sul posto con due autobotti.

Le fiamme hanno completamente distrutto il rimorchio, mentre la motrice pare abbia subito danni minori. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata ma per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme: sono in corso accertamenti. Per permettere le operazioni di soccorso sono state chiuse al traffico due corsie, operazione che ha portato alla creazione di diverse code in direzione Milano.