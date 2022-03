La famiglia distrutta nello scontro auto-moto: chi sono le vittime e cosa è successo

Potrebbe esserci una mancata precedenza all'origine del tragico schianto avvenuto ieri, domenica 27 marzo, nel Vicentino e che è costato la vita a tre persone mentre altre due sono rimaste seriamente ferite. A trovare la morte come racconta VicenzaToday sono state una giovane mamma con la figlioletta e un motociclista, in ospedale in gravi condizioni il marito della vittima e l'altro figlio della coppia di appena 4 anni.

L'incidente

Sono le 11 di domenica mattina, in via Ponticelli, ad Agugliaro un'auto con a bordo un'intera famiglia di Ponte di Barbarano: mamma, papà è i due figlioletti si scontra con una moto. L'impatto è molto violento. Muoiono mamma Linda Pironato di 39 anni, la figlia Noemi di 7 e il centauro Filippo Bracesco di 25 anni. Gravi gli altri due occupanti dell'auto, papà Francesco Dal Maso e il figlioletto di 4 anni.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, Filippo Bracesco, venticinquenne di Noventa Vicentina, stava percorrendo il tratto di strada da Agugliaro in direzione Vo? Euganeo (Padova), a bordo di una moto di grossa cilindrata quando è finito contro il Nissan Qashqai guidato da Francesco Dal Maso.