Furgone contro auto, il frontale è terrificante: Flavio Cortese muore a 42 anni

L'impatto è stato violentissimo. Grave incidente stamattina sulla provinciale 139 al curvone al confine tra Airasca e Volvera, in provincia di Torino. Un uomo di 42 anni è morto nello scontro frontale tra una Fiat Punto (diretta verso Volvera) e un furgone Ford Transit (diretto verso Airasca).

Come riporta TorinoToday, Cortese, residente a Cercenasco, viaggiava a bordo della vettura che è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco di Pinerolo e i carabinieri della stazione di None per i rilievi del caso. La viabilità nella zona è stata chiusa. Non destano preoccupazione le condizioni dei due uomini che viaggiavano sul furgone: sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo.