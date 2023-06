Si lancia col paracadute ma finisce su una roccia e muore

Un lancio col paracadute si è trasformato in tragedia mercoledì pomeriggio in Alta Badia, dove è morto un 33enne finlandese. L'uomo era in vacanza con la fidanzata. Secondo quanto ricostruito, il turista si è lanciato col paracadute ma si è schiantato contro la roccia ed è morto. È stata la fidanzata a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti l'elicottero dell'Aiut Alpin e il soccorso alpino dell'Alta Badia.

I soccorritori si sono calati con il verricello, per un intervento complesso anche per la presenza della neve nel canalone dov'è stato ritrovato il corpo, fino ad arrivare sul luogo dell'incidente, la Val Mezdì.

