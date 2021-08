Scontro tra auto e camion: muoiono sul colpo padre e figlia di 12 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi ad Amaro, piccolo comune in Friuli Venezia Giulia, lungo la strada statale numero 52. Ancora al vaglio la dinamica dello scontro costato la vita a due persone. Stando alle prime informazioni, un mezzo pesante si è schiantato con un'automobile, una Ford C-Max sulla quale stava viaggiando un famiglia composta da padre, madre e tre figli, proveniente dalla provincia di Firenze.

Incidente ad Amaro, morti padre e figlia

L'uomo è deceduto sul colpo, così come uno dei figli, una ragazzina di soli 12 anni. La madre e gli altri due figli, di 14 e 10 anni, da quello che si è appreso, sono stati soccorsi e portati in ospedale. Uno dei giovani è stato portato in elicottero all'ospedale di Cattinara di Trieste. Non è ancora chiaro se a bordo dell'auto ci fosse anche un altro parente. Illeso il conducente del mezzo pesante, un uomo di 41 anni friulano, residente a Rivignano. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Uti della Carnia, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolmezzo e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa.