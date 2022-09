Scontro tra ambulanza e auto: muore una donna

Un incidente tra un'ambulanza e un'auto ha causato la morte di una donna. Lo scontro è avvenuto vicino alla Marina di Sorso lungo, in provincia di Sassari, la strada provinciale che segue la costa nord della Sardegna tra Porto Torres e Castelsardo. Lo schianto tra la Ford Ka condotta dalla donna e l'ambulanza è stato violento, con l'urto che è arrivato proprio sul lato della conducente, con entrambi i veicoli finiti a bordo strada. Le condizioni dell'automobilista sono sembrate subito gravissime e si sono rivelati inutili gli interventi dell'elisoccorso e di altre ambulanze: per lei non c'è stato niente da fare.