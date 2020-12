L'ambulanza si schianta contro il camion fermo a bordo strada: l'impatto è violentissimo

Uno schianto violentissimo, come dimostrano le immagini pubblicate su facebook Donato Pessolano, leader lucano di Azione, che ha chiesto un intervento urgente della Regione, perché "sul tratto di Basentana Potenza-Tito si verificano troppi incidenti".

L'incidente a Tito tra camion e ambulanza

Quello di oggi ha coinvolto un ambulanza e un camion. Il bilancio è di quattro feriti (due in maniera grave) sulla statale 75 Tito-Brienza. L'incidente ha coinvolto un'ambulanza del 118 "Basilicata soccorso" e un camion. Nei pressi di Tito (Potenza), l'ambulanza, che era partita da Villa d'Agri di Marsicovetere ed era diretta all'ospedale San Carlo di Potenza - per cause in fase di accertamento - si è schinatata contro il camion che era fermo ai margini della carreggiata. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia stradale, tecnici dell'Anas e altri operatori sanitari del 118. I feriti sono stati trasportati al San Carlo a bordo di altre tre ambulanze.

Immagine da Facebook/Donato Pessolano (Azione)

Un infermiera in Rianimazione: trauma cranico

La situazione più grave riguarda un'infermiera che ha subito un trauma cranico. L'ambulanza era diretta proprio al San Carlo per trasportare un paziente colpito da infarto. Subito dopo l'incidente, avvenuto a pochi chilometri dal capoluogo, il paziente è stato soccorso da un'altra ambulanza e trasferito in ospedale a Potenza: non sarebbe in condizioni preoccupanti.

E' stata invece trasferita precauzionalmente nel reparto di Rianimazione del medesimo ospedale l'infermiera del 118 a causa del trauma cranico subito. Non destano invece preoccupazioni le condizioni delle persone che erano a bordo dell'ambulanza. Del paziente si è già detto, il medico a bordo ha subito un trauma facciale, l'autista un trauma a un ginocchio.