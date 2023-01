Frontale con un'auto: l'ambulanza con il paziente in codice rosso finisce in un fossato

Un'ambulanza che stava trasportando un paziente in condizioni critiche è stata coinvolta in un incidente stradale nella mattina di oggi, giovedì 12 gennaio, a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. L'ambulanza di Cimolais che stava trasportando un paziente proveniente da Claut, in codice rosso, è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con l’auto, una Fiat Punto. L'ambulanza si è adagiata in un fossato a bordo strada mentre la vettura è finita contro un albero. Gli infermieri della Struttura operativa di soccorso regionale hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, l'ambulanza di Sequals e l'ambulanza di Maniago. Oltre all'elisoccorso.

L'equipaggio dell'ambulanza rimasto coinvolto nell'incidente, composto da tre persone, è uscito autonomamente dal mezzo. Le tre persone sono state trasportate con l'ambulanza all'ospedale di Spilimbergo con ambulanza di Maniago per dei controlli, in codice verde. L'elicottero ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, il conducente della vettura finita contro l'albero, in codice giallo. Il paziente che era stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso è stato trasferito sull'ambulanza di Sequals con medico a bordo dell'automedica e trasferito d'urgenza all'ospedale di Pordenone.