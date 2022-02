Incidente per l'ambulanza che corre in pronto soccorso: morto l'autista

Drammatico incidente, nel tardo pomeriggio di venerdì, in Valmarecchia, dove ha perso la vita l'autista di un'ambulanza del 118 che stava trasportando un ferito a sirene spiegate. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 in via degli Archi a Talamello (Rimini) quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo di soccorso ha perso il controllo probabilmente a causa di un malore ed è uscito di strada andando a schiantarsi contro un albero che costeggia la carreggiata. A perdere la vita è stato Gianluca Strada, 49enne di Novafeltria, che da tantissimo tempo lavorava per la Croce Verde.

A dare l'allarme è stata l'infermiera che viaggiava con lui e che stava assistendo un paziente soccorso poco prima per un incidente stradale. La donna si è resa immediatamente conto delle condizioni critiche del suo collega andato in arresto cardiaco. Sul posto sono accorsi altri mezzi del 118 e, da Bologna, è stata fatta alzare in volo l'eliambulanza che ha raggiunto il luogo dell'incidente. I sanitari hanno cercato disperatamente di far ripartire il cuore dell'automobilista ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

La collega dell'autista e il ferito dell'incidente sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, ma non hanno riportato gravi lesioni e non sarebbero in pericolo di vita. In via degli Archi, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria che hanno provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi.