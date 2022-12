Scende dall'auto ma salta il freno a mano: la madre rimasta dentro muore in un burrone

Giuditta Di Pomponio, 83 anni, ha perso la vita in un incidente ancora dai contorni non del tutto chiari. Tutto è avvenuto sabato mattina intorno alle 11 ad Arsita in provincia di Teramo dove un'autovettura è finita in un burrone capovolgendosi più volte. Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate.

L'auto - una Nissan Qashqai - su cui si trovava la donna era di proprietà del figlio. Polizia Stradale e carabinieri stanno accertando la dinamica ma sembra che la vettura si sia sfrenata. Tuttavia resta da capire se fosse stato inserito o meno il freno a mano.

Madre e figlio erano andati via un anno fa da Arsita: l'anziana donna - vedova da anni - viveva con il figlio a Collecorvino ma tornavano spesso in paese.