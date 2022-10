Auto si schianta contro un pilone dell'ex ferrovia: due morti

Tragico incidente questa notte sull'Aurelia a San Lorenzo al mare, in provincia di Imperia. Una Bmw con a bordo un uomo e una donna di 26 anni ha sbandato, forse a causa dell’asfalto scivoloso per la pioggia, andandosi a schiantare contro un pilone dell'ex ferrovia. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo ai due giovani. È servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dal veicolo accartocciato. A lanciare l’allarme un abitante della zona dopo aver sentito un forte boato.

Alla guida della vettura c'era un agente della polizia penitenziaria mentre accanto a lui sedeva la fidanzata. "Quando giovani vite si spezzano in questo modo, le parole servono a poco. La Polizia Penitenziaria, tristemente, piange la scomparsa di un giovanissimo collega agente del 180/mo Corso", si legge in una nota della Uil Pa Penitenziaria.