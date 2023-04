Auto con 5 bambini a bordo sbanda e si ribalta nella scarpata

Poteva andare peggio, molto peggio. Nel pauroso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 23 aprile in via Brescia a Soiano (Brescia), sulla strada che porta a Carzago, una vettura si è ribaltata ed è finita in una scarpata. Per un soffio non ha proseguito la folle carambola precipitando ancora più in basso. A bordo dell'auto, una Lexus, c'erano un adulto alla guida e 5 bambini (nonostante l'auto fosse omologata per massimo 5 persone: per questo il proprietario verrà sanzionato, scrive BresciaToday).

Lo schianto, in curva, è avvenuto poco dopo le 18: la Lexus ha sbandato ed è finita fuori strada, come detto ribaltandosi nel prato della scarpata sottostante dopo aver abbattuto i paletti in ferro di una recinzione sul ciglio della strada. Illeso il conducente, solo ferite lievi per i bimbi a bordo: sono tutti scesi in autonomia dal veicolo, ma sono stati comunque ricoverati nel reparto pediatrico del Civile, in codice giallo, per i doverosi accertamenti.

Sospiro di sollievo, qualche contusione, escoriazione e nulla più: sul posto l'automedica di Desenzano, le ambulanze di Garda emergenza e Van Nuvolento, i vigili del fuoco di Salò e gli agenti della polizia locale della Valtenesi, a cui sono stati affidati i rilievi.