Perde il controllo dell'auto e fa un volo di 60 metri: salvo

Nell'affrontare una curva ha perso il controllo dell'auto ed è precipitato a bordo della vettura per circa 60 metri finendo nel torrente Stura ma è riuscito a chiedere aiuto e ad essere messo in salvo. È accaduto oggi nel cuneese, a Pietraporzio, in alta Valle Stura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'equipe medica dell'elisoccorso che ha prestato le prime cure all'automobilista che nella caduta ha riportato alcune ferite.

I vigili del fuoco si sono, invece, calati nella gola profonda 60 metri per escludere la presenza di altri passeggeri a bordo dell'auto e poi l'hanno recuperata con l'impiego dell'autogru.