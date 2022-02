Scontro frontale tra auto e ambulanza: due morti

Due persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 febbraio, sulla strada statale 626 nei pressi di Butera, in provincia di Caltanissetta. Per cause ancora da accertare un'automobile si è scontrata frontalmente con un'ambulanza: il terribile impatto non ha lasciato scampo alle due vittime.

A causa dell'incidente il tratto di strada all'altezza del km 45 è rimasto chiuso al traffico, con il personale Anas che si è occupato della gestione della viabilità e del ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia invaso la carreggiata finendo a schiantarsi contro l'ambulanza sulla quale c?era anche un paziente. Sul posto, oltre ad altre ambulanze, è intervenuto anche l'elisoccorso.