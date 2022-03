Con l'auto contro il bus, scoppia l'inferno: un morto

Incidente stradale mortale questa mattina alle 5 in via dei Castani, all'incrocio con via dei Faggi, nella periferia romana di Centocelle. A scontrarsi un bus Atac e un'autovettura. Sembra che l'auto non abbia rispettato una precedenza.

Secondo quanto appreso da Romatoday a perdere la vita il conducente della vettura, mentre il bus della linea N5, alimentato a metano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, le quali hanno danneggiato anche le autovetture parcheggiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con l'ausilio di una autobotte, i sanitari del 118 e la polizia. Spento il rogo, la scoperta: all'interno della Volkswagen Scirocco è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo, non ancora identificato.