Schianto contro un furgone, auto distrutta: donna muore sul colpo

Ancora una tragedia sulla strada. Una donna di 56 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 8 maggio, lungo la strada statale 7 che collega Brindisi e Taranto, in direzione del capoluogo ionico. Lo schianto ha avuto luogo all'altezza dell'uscita per Villa Castelli tra un furgone Daily ed una Fiat Stilo.

Incidente sulla statale tra Brindisi e Taranto: morta una donna

In tutto le persone coinvolte sono tre, fra cui la 56enne residente a Grottaglie, in provincia di Taranto, deceduta sul colpo a causa del violento impatto. Quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente ormai non c'era più nulla da fare. Le altre due persone rimaste ferite erano a bordo del furgone: trasportate in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Sul posto il personale sanitario del 118 ed i carabinieri, con un'aliquota radiomobile da Francavilla Fontanza e dalla stazione di Villa Castelli. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo l'intera area in sicurezza. Il transito stradale è rimasto interrotto per permettere le operazioni di soccorso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.