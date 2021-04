Auto si scontra con un furgone: 4 morti

È di quattro morti il bilancio di un terribile incidente stradale nel Ragusano. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, Camerina, all'altezza del bivio per Vittoria. In base alle prime ricostruzioni a perdere la vita sono state quattro persone che erano a bordo di una Ford Fiesta finita, per cause da accertare, contro un furgone Renault guidato da un uomo di 42 anni. Due di loro sarebbero morte sul colpo gli altri due, invece, estratti ancora vivi dai vigili del fuoco, sono morti poco dopo. Stando ai quotidiani locali le vittime sarebbero migranti impiegati in aziende agricole della zona. Il conducente del furgone avrebbe riportato solo lievi ferite. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.