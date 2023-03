Scontro auto contro moto: muore un 68enne

Tragedia venerdì sera a Bogliasco. Un 68enne residente a Sori ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto sull'aurelia all'altezza dell'hote Flora. Secondo quanto appreso l'uomo era a bordo del sua moto Triumph e si è schiantato contro un'auto che proveniva in senso opposto. Alla guida della Ford Fiesta una giovane donna che ha riportato solo qualche escoriazione ma si trova in stato di choc.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf6 ma i tentativi dei sanitari di rianimare il motociclista sono stati purtroppo vani: l'impatto sull'asfalto gli ha causato un gravissimo e fatale trauma cranico. Presente anche un mezzo della Croce verde di Nervi e i carabinieri che si occuperanno dei rilievi dell'incidente.