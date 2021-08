Si ribalta più volte con l’auto, muore un ventunenne

Stava percorrendo la provinciale quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte. Davide Marciante viaggiava lungo la provinciale 18 che da Copertino porta a Galatina, in provincia di Lecce, quando per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo del mezzo ed è morto.

Come riporta anche LeccePrima, il fatto è avvenuto la notte scorsa, quando il giovane era alla guida di una Punto. Poi lo schianto. A segnalare l’incidente è stato un passante e sul posto, intorno alle 4. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare il ragazzo dalle lamiere e i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di tenerlo in vita. Ma ogni sforzo alla fine si è rivelato inutile perché il cuore del ventunenne non ha retto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Il posto è stato raggiunto anche dai carabinieri che cercheranno di stabilire quale sia stata la causa del sinistro.