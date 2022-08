Mucca in mezzo alla tangenziale, auto della polizia la travolge: 4 agenti feriti

C'è una mucca nel bel mezzo della carreggiata: lo schianto è inevitabile. Incidente lungo la tangenziale di Torino tra corso Regina Margherita e Venaria Reale in direzione Aosta/Milano: nella notte di mercoledì 31 agosto, dopo l’una, un’auto del reparto mobile della polizia ha impattato contro una mucca finita sulla carreggiata per cause da accertare. Il sinistro è avvenuto sulla seconda corsia di marcia.

La mucca, proveniente da uno dei campi della zona, è morta; un agente è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto di servizio ed è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti insieme al personale sanitario e agli ausiliari Ativa. Il poliziotto è stato portato in codice giallo al CTO di Torino, mentre i suoi tre colleghi sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo piemontese.