La polizia interviene per un incidente, ma l'auto prende fuoco: agenti insultati

Incidente in tangenziale, in fiamme anche l'auto della polizia stradale: è successo lo scorso fine settimana a Desenzano del Garda, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 11. Gli agenti della polstrada sono intervenuti per un sinistro che ha coinvolto due vetture: si sarebbe trattato di un violento tamponamento, ma nulla di grave per i conducenti dei mezzi. A cui però, a seguito di alcoltest, sarebbe stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Durante i rilievi e le operazioni di soccorso, una volante della polstrada ha preso fuoco: le fiamme sarebbero divampate dalla parte anteriore (dal cofano) per via di un'autocombustione causata probabilmente da un malfunzionamento al motore o all'impianto elettrico (gli accertamenti sono in corso).

Nel frattempo però uno dei due automobilisti ha ripreso la scena, millantando un presunto maldestro posizionamento della volante su una delle fiaccole che segnalava l'incidente: circostanza smentita dai fatti e dalle stesse immagini. Ha condito poi il suo "reportage" con insulti e bestemmie rivolti agli agenti. Il video è stato poi pubblicato e diffuso sui social dalla pagina Welcome to Favelas. L'autore del video potrebbe rischiare ora un'ulteriore denuncia per oltraggio o diffamazione.