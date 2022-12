Scontro tra volante della polizia e una Panda: lo schianto innesca una maxi carambola

Maxi tamponamento a catena a Roma, in via Tiburtina all'altezza di via Vassallo. Intorno alle 13:15 di oggi una volante della polizia di Stato si è scontrata con una Panda. L'incidente ha poi coinvolto altre due vetture, uno scooter e una persona in sella a una bicicletta.

Sul posto la polizia, gli agenti dei gruppi Sapienza e Tiburtino della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. Due le persone ferite gravemente e portate in ospedale in codice rosso. Secondo quanto appreso, la volante della polizia stava procedendo con i lampeggianti sonori e luminosi accesi. A quel punto, all'altezza dell'incrorcio, ci sarebbe stato l'impatto - la cui dinamica è al vaglio - con una Fiat Panda blu. Da qui la carambola che ha causato i due feriti.

Dalle informazioni raccolte da RomaToday le persone ferite non sarebbero in pericolo di vita. Folla di curiosi sul punto dell'incidente.