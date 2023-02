Precipita con l'auto in una scarpata e muore, il corpo trovato il giorno dopo

Tragedia a Borgofranco d'Ivrea (Torino) dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto oggi venerdì 24 febbraio. Era alla guida di una Fiat Punto che, per cause in fase di accertamento, è uscita di strada all'altezza del ponte sulla Dora Baltea. La vettura è finita contro un albero, poi contro un palo ed è precipitata. Il conducente è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto ieri ma è stato scoperto soltanto oggi, quando è stata avvistata l'auto nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanze ed elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Spetta ai militari chiarire la dinamica dell'incidente. I parenti della vittima, non avendo sue notizie già da un giorno, ne avevano denunciato la scomparsa. Ore dopo, il tragico ritrovamento.