Follia dopo l'incidente: chiede aiuto ai passanti, poi accelera e si schianta senza le ruote

Prima l'incidente, poi il gesto folle, senza un senso apparente. Dopo aver cappottato in strada la propria auto, un uomo ha chiesto aiuto ad alcuni passanti per rimetterla in carreggiata. Poi all'improvviso ha tentato di allontanarsi, ma la vettura era senza le ruote posteriori. È successo a Torino, in via Pianezza, nella serata di ieri, giovedì 7 marzo.

Dal video inviato da un lettore di TorinoToday si vedono le persone che aiutano l'uomo a mettere l'automobile nella sua posizione naturale, ma allo stesso tempo lo invitano a non accenderla e spostarla. "Spostati, è ubriaco: fermatelo", dice qualcuno lì vicino. Nonostante ciò, l'uomo si mette al volante, accelera di colpo e tenta di andarsene via, ma fa poca strada e va nuovamente a sbattere.