Auto finisce sui tavoli di un ristorante: panico tra i clienti, caccia all'uomo

Paura a Roma, in via della Paglia nel quartiere Trastevere, dove un'automobile ha urtato i tavoli esterni di un ristorante, dove erano seduti alcuni clienti. Presi dal panico, i clienti hanno iniziato a fuggire. Nel parapiglia generale è rimasta ferita a un braccio, in maniera non grave, una bambina di cinque anni che in quel momento era nel locale insieme ai genitori: la piccola è stata medicata sul posto. È successo nel pomeriggio di giovedì 20 giugno.

L'auto si è allontanata dopo aver seminato il panico e, subito dopo, ha impattato un taxi per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Roma capitale del I gruppo centro, impegnati nelle indagini per risalire al responsabile dell'episodio. Alcune persone, secondo quanto riporta La Presse, sarebbero riuscite a prendere il numero di targa dell'auto e a consegnarlo alla polizia.

All'origine dei momenti di caos vissuti in via della Paglia ci sarebbe una manovra sbagliata del conducente dell'auto che, nel tentativo di correggerla, avrebbe urtato i tavoli del ristorante.