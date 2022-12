Tragico schianto tra auto e van: un uomo perde la vita

Uno schianto di una violenza inaudita, risultato fatale per un uomo: è quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 6 dicembre sulla statale della Val Pusteria. Erano circa le 18 quando è avvenuto l’incidente tra un’auto e un piccolo van, all’altezza dell’accesso est di Rio di Pusteria. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma quel che è certo è che entrambe le vetture sono uscite letteralmente distrutte dallo schianto. Infatti, i vigili del fuoco di Rio di Pusteria, intervenuti con i colleghi di Vandoies di Sotto, hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche per estrarre dalle lamiere le due persone coinvolte nell’incidente.

Nonostante i soccorsi siano stati immediati e si sia tentato il tutto per tutto, con anche l’intervento dell’elisoccorso e del personale medico della Croce Bianca, c’è stato un decesso: secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 42enne della zona. L’altra persona coinvolta nell’incidente, invece, è stata portata in ospedale in condizioni serissime.