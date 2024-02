Violento scontro tra due furgoni in autostrada: due morti

È di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi 1° febbraio lungo l'autostrada A1 tra Cassino e Caianello in direzione Napoli. Si è verificato uno scontro tra due furgoni: uno per il trasporto merci e l'altro da 9 posti con alcuni passeggeri a bordo. Non è ancora chiaro su quale mezzo fossero le persone decedute.

Sono intervenuti mezzi del 118, della polizia stradale e di Autostrade per l'Italia. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza l'intero tratto è chiuso al traffico.