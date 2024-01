Schianto in autostrada, furgone contro tir: morto uomo di 35 anni

Ancora un incidente stradale mortale. Un uomo di 35 anni ha perso la vita oggi sull'A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano in direzione Milano. Viaggiava come passeggero su un furgone, che si è schiantato contro due tir fermi per un tamponamento avvenuto poco prima. Ferito anche l'autista del furgone, un uomo di 54 anni che è stato trasportato all'ospedale di Cremona con fratture a una gamba e al bacino e trauma cranico. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il 118. Per il 35enne i soccorsi sono stati inutili.

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...