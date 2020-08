Inferno in autostrada: muore nella smart in fiamme dopo uno scontro con un tir

Tragico incidente stradale intorno alle 11 di questa mattina sull’autostrada A1, sulla diramazione Roma Sud all’altezza di Torrenova. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una Smart si sono scontrate. Nello schianto ha perso l'automobilista alla guida della Smart, che è andata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno provveduto a spegnere l’incendio e il personale del 118. Gli agenti della Polizia Stradale hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire l’accaduto e sono arrivati anche i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della direzione V Tonro di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Alle ore 11.20 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell'Autostrada A1 Milano-Napoli. La societaà Autostrade, in una nota, consiglia agli utenti che dal Gra sono diretti verso la A1 Milano-Napoli di raggiungere la barriera di Roma est, sulla A24 Roma-Teramo, da cui proseguire in direzione della A1 Roma-Napoli.