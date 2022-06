Auto finisce contro carroattrezzi: morti padre e madre, ferita la figlia

Tragico schianto nel pomeriggio di oggi, 24 giugno, sull'autostrada A1 nel tratto Caianello-Capua direzione Milano, circa 500 metri prima dell'area di servizio di Teano. Due persone sono morte e due sono in gravi condizioni.

Una Peugeot 307 è finita, per cause ancora da accertare, contro un carroattrezzi. Nella vettura viaggiava un'intera famiglia: padre, madre e figlia. Era quest'ultima al volante ed è rimasta ferita. I genitori invece non hanno avuto scampo. Anche l'uomo alla guida del carroattrezzi è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale di Sessa Aurunca. E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere.