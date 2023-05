Maxi incidente in galleria: coinvolti tir, betoniera e un'autocisterna

Maxi incidente questa mattina, martedì 30 maggio, sull'autostrada A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia. Lo schianto, che ha coinvolto otto mezzi (di cui cinque pesanti e tre auto), è avvenuto intorno alle 8.30 in un tratto in galleria a quanto sembra a doppio senso di marcia. Per fortuna non si sono registrate vittime, ma solo un ferito lieve. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. L'incidente ha coinvolto una betoniera, un tir e un'autocisterna e ha causato code chilometriche nel tratto interessato. La situazione sembra comunque tornata alla regolarità.

