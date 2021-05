Camion si ribalta in autostrada e perde il carico sull'asfalto: chiuso un tratto dell'A11, code chilometriche

Incidente sull'autostrada A11 Firenze-Pisa. Tra Pistoia e Montecatini Terme è stata disposta la chiusura del tratto dopo il ribaltamento di un camion (foto sopra) avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza del km 30. Il mezzo pesante viaggiava in direzione Pisa e dopo essersi capovolto sull'asfalto ha disperso parte del carico anche in carreggiata opposta. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

Incidente sull'autostrada A11: tratto chiuso e lunghe code

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Verso Firenze, segnala Autostrada per l'Italia alle ore 7:57, ci sono 8 km di coda tra Montecatini Terme e Pistoia ed il traffico scorre in corsia di emergenza.

Per chi viaggia in direzione Pisa il tratto è momentaneamente chiuso. Dopo l'uscita obbligatoria di Pistoia, dove ci sono 3 km di coda, può seguire le indicazioni per Montecatini Terme dove è possibile rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Pisa e Genova e proviene dalla A1 Milano-Napoli , si consiglia di uscire a Firenze Scandicci e percorrere la Firenze-Pisa-Livorno.

A chi è in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire a Montecatini Terme e rientrare a Pistoia dopo aver percorso la viabilità ordinaria mentre per le lunghe percorrenze si consiglia la Firenze-Pisa-Livorno con rientro in A1 a Firenze Scandicci.