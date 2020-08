Maxi tamponamento in autostrada, coinvolte sei auto e un tir

Grave incidente mercoledì mattina sulla A12, tra Chiavari e Rapallo, in un tratto su cui si viaggia a una sola corsia per lavori.

All’altezza del km 38, in direzione Genova, 6 auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. Diverse le persone ferite, sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, che intorno alle 11 stavano lavorando per estrarre alcune persone rimaste incastrate nelle vetture.

Sul posto personale di Autostrade, polizia Stradale e mezzi di soccorso, che hanno portato alcuni feriti all'ospedale di Lavagna, mentre una madre con il figlio sono stati trasportati al Gaslini con l'elicottero.

L’incidente ha portato alla chiusura del tratto tra Chiavari e Rapallo, con la conseguente formazione di code chilometriche: alle 13, orario in cui il tratto è stato riaperto, la coda da Lavagna a Rapallo era di 7 km.