Cisterna che trasporta acido si ribalta in autostrada: le immagini

Una grossa cisterna che trasportava acido solforico, liquido corrosivo e velenoso, si è ribaltata mentre percorreva l'autostrada A14 in provincia di Ravenna. L'incidente è avvenuto nella serata del 20 novembre e il tratto interessato risulta ancora chiuso.

Un video dei vigili del fuoco mostra il mezzo pesante finito fuori strada e gli specialisti intervenire per la rimozione e la messa in sicurezza con apposite tute protettive.

La cisterna si è rovesciata mentre viaggiava in direzione di Ravenna. A scopo precauzionale è stata fatta evacuare una famiglia, composta da tre persone, che risiede in via Albergone. A quanto si è appreso l'autista del mezzo pesante, cosciente, è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza per gli accertamenti del caso. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

