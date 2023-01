Con la Smart contro l'asfaltatrice, morto uomo di 45 anni

Tragedia venerdì sera lungo l'autostrada A14. Un uomo è morto per un incidente avvenuto lungo la corsia in direzione nord della A14 tra Faenza e Imola all'altezza del chilometro 54, poco dopo lo svincolo per Ravenna. La vittima è un 45enne - F.B. le iniziali - che era alla guida di una Smart. Per ragioni da accertare, ha tamponato violentemente un camion per la lavorazione dell'asfalto sulle autostrade.

Come riporta RavennaToday, l'impatto è stato violentissimo e l'auto si è accartocciata, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Faenza per riuscire a estrarre l'automobilista dalle lamiere. Per l'uomo era ormai troppo tardi. Spetta alla polizia stradale di Forlì ricostruire cosa è accaduto.